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08.07.2026 06:31:29
Brinova Fastigheter (B) hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Brinova Fastigheter (B) hat am 07.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Auf der Umsatzseite hat Brinova Fastigheter (B) im vergangenen Quartal 275,1 Millionen SEK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Brinova Fastigheter (B) 266,6 Millionen SEK umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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