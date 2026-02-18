Brinova Fastigheter (B): So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Brinova Fastigheter (B) hat am 16.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,20 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,230 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Brinova Fastigheter (B) mit einem Umsatz von insgesamt 266,9 Millionen SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 139,6 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 91,19 Prozent gesteigert.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,320 SEK, nach 0,470 SEK im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 72,05 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 547,50 Millionen SEK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 942,00 Millionen SEK ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at