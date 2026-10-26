Brinova Fastigheter (B) veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Brinova Fastigheter (B) ließ sich am 23.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Brinova Fastigheter (B) die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,52 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Brinova Fastigheter (B) 0,330 SEK je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,87 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 274,0 Millionen SEK, während im Vorjahreszeitraum 263,8 Millionen SEK ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at