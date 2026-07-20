Briox AB informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Briox AB hat am 17.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,17 SEK. Im Vorjahresquartal waren -0,090 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Briox AB hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,0 Millionen SEK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 83,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,8 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at