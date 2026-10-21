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21.10.2026 06:31:29
Briox AB stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Briox AB hat am 20.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Briox AB vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,14 SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,070 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite hat Briox AB im vergangenen Quartal 8,8 Millionen SEK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 119,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Briox AB 4,0 Millionen SEK umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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