Brisa Bridgestone Sabanci Lastik San Tic AS legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Brisa Bridgestone Sabanci Lastik San Tic AS lud am 05.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS belief sich auf 0,02 TRY gegenüber -1,610 TRY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 46,79 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11,98 Milliarden TRY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,16 Milliarden TRY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at