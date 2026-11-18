Bristol-Myers Squibb Aktie
WKN: 850501 / ISIN: US1101221083
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18.11.2026 21:00:02
Bristol-Myers Squibb: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 29, 2026, Bristol-Myers Squibb (NYSE:BMY) announced an increase to its full-year earnings guidance as expanding sales across new medicines offset generic competition on older treatments. The drugmaker is building a broader commercial base to absorb upcoming loss of exclusivity (LOE), or patent expiration, on major therapies while advancing its drug development pipeline.
Management offers three takeaways on how the strategy is unfolding.
The company expanded revenue in its growth portfolio by 12% year over year to $7.7 billion during the quarter. Diversifying revenue across multiple blockbuster drugs helps replace sales lost as older therapies face generic competition.
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