Bristol-Myers Squibb Aktie
WKN: 850501 / ISIN: US1101221083
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03.10.2026 09:00:00
Bristol Myers Squibb Now Trades at Only 9.4X Forward Earnings -- Is This Value Stock a Buy?
After several years of poor performance, Bristol Myers Squibb (NYSE: BMY) is bouncing back. The company's shares are up 42% over the trailing 12-month period, while the S&P 500 has climbed just 15%. Could there be more upside ahead for the pharmaceutical giant? There are some reasons to think so. Bristol Myers is trading at just 9.4x forward earnings, versus an average of 18.5x for healthcare stocks.
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|Bristol-Myers Squibb Co.
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