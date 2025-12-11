Bristol-Myers Squibb Aktie
WKN: 850501 / ISIN: US1101221083
|
11.12.2025 14:11:46
Bristol Myers Squibb Says FDA Grants Priority Review For Opdivo Combo; PDUFA Goal Date April 8, 2026
(RTTNews) - Bristol Myers Squibb Co. (BMY) announced Thursday that the U.S. Food and Drug Administration (FDA) has accepted and granted priority review to the supplemental Biologics License Application (sBLA) for Opdivo (nivolumab) in combination with doxorubicin, vinblastine and dacarbazine (AVD) for adult and pediatric (12 years and older) patients with previously untreated Stage III or IV classical Hodgkin Lymphoma (cHL).
The FDA assigned a Prescription Drug User Fee Act (PDUFA) goal date of April 8, 2026.
The FDA filing acceptance is based on the Phase 3 SWOG S1826 (CA2098UT) study, evaluating Opdivo in combination with AVD for adult and pediatric (12 years and older) patients with previously untreated Stage III or IV cHL.
