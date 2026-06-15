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15.06.2026 12:33:23
Britain Announces Social Media Ban for Children
Prime Minister Keir Starmer said his government planned to bar children under 16 from social media, following policies in Australia and elsewhere.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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