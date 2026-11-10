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WKN DE: A2PDWW / ISIN: JP3977010002
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10.11.2026 07:00:09
Britain throws weight behind idea for new subsea data link to Norway
Feasibility study into proposed UK-Norway digital corridor comes at a time of increasing foreign threats to infrastructureWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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