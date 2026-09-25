Paid Aktie
WKN: A0BL4Z / ISIN: US69561N2045
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25.09.2026 13:00:48
Britain’s low-paid urged to sign up to savings scheme offering cash bonus
Government-backed help to save is aimed at working people on universal credit and pays 50p for every £1 saved over four years
Amid claims that millions are missing out, the UK government is encouraging low earners to sign up to a savings scheme that offers free cash.
Help to save is a government-backed savings account that lets people earn a bonus of 50p for every £1 they save over four years.Continue reading...
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