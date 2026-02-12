Britannia Industries hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Britannia Industries lud am 10.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 28,23 INR. Im Vorjahresviertel waren 24,15 INR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 49,70 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Britannia Industries 45,93 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at