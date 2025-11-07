Britannia Industries: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Britannia Industries hat am 05.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 27,17 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 22,06 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 48,41 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 46,68 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at