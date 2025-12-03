Britannia Life Sciences hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Britannia Life Sciences hat sich am 01.12.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,2 Millionen CAD – das entspricht einem Minus von 89,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,0 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at