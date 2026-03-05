Britannia Life Sciences: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Britannia Life Sciences hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 02.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das vergangene Quartal hat Britannia Life Sciences mit einem Umsatz von insgesamt 0,4 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,7 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 78,16 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at