Brite Semiconductor (Shanghai) A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Brite Semiconductor (Shanghai) A hat sich am 28.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,27 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,290 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 44,88 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 207,2 Millionen CNY, während im Vorjahreszeitraum 143,0 Millionen CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at