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30.04.2026 06:31:29
Brite Semiconductor (Shanghai) A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Brite Semiconductor (Shanghai) A präsentierte in der am 28.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,24 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,220 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 23,38 Prozent auf 171,3 Millionen CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 138,8 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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