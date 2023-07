Britische Banken bestehen Stresstest - Risiken bleiben

Von Chelsey Dulaney

LONDON (Dow Jones)--Die Bank of England (BoE) ist in ihrer jüngsten Bewertung der Finanzstabilität zu dem Ergebnis gekommen, dass die großen britischen Banken einem starken Wirtschaftsabschwung standhalten könnten. Die britische Notenbank wies aber auf Risiken hin, die vom Immobiliensektor und der Verschuldung ausgehen.

Die acht Finanzhäuser haben die Stresstests der BoE bestanden, was ihrem Aktienkurs im Londoner Handel Auftrieb gab. Die Lloyds Banking Group stieg um 2,8 Prozent, während Virgin Money um knapp 8 Prozent zulegte. HSBC, Barclays und Standard Chartered legten zwischen 1 und 2 Prozent zu.

Trotz der positiven Bewertung bezeichnete die BoE das Umfeld als "herausfordernd" und "höchst unsicher". So dürften die steigenden Zinsen zu steigenden Hypothekenbelastungen für die Haushalte führen, während die Immobilienpreise sinken. Die Banken seien in diesem Markt aber nicht mehr so stark engagiert wie noch vor einigen Jahren.

Auch gehebelte Kredite zu variablen Zinsen an risikobehaftete Kreditnehmer und eine bei fremdfinanzierten Hedge-Fonds beliebte Wette auf US-Treasury-Futures seien Risiko für die Stabilität im Allgemeinen, so die Notenbank.

July 12, 2023 07:43 ET (11:43 GMT)