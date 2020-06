Britische Dienstleisterstimmung erholt sich von Rekordtief

LONDON (dpa-AFX) - Die britischen Dienstleister geben sich in der Corona-Krise etwas zuversichtlicher. Nach einem Rekordabsturz im April hellte sich ein entsprechender Stimmungsindikator im Mai wieder etwas auf. Wie die Marktforscher von IHS Markit am Mittwoch laut einer zweiten Schätzung mitteilten, stieg der von ihnen erhobene Einkaufsmanagerindex von einem Rekordtief von 13,4 Punkten im Vormonat auf 29,0 Zähler. Analysten hatten im Mittel einen etwas schwächeren Anstieg erwartet. In einer ersten Schätzung waren zunächst noch 27,8 Punkte ermittelt worden.

Trotz der Verbesserung signalisiert die Kennzahl weiterhin eine starke wirtschaftliche Schrumpfung, da sie klar unterhalb der 50-Punkte-Marke liegt. Tim Moore von Markit kommentierte, die Corona-Pandemie stelle nach wie vor eine schwere Belastung für die britischen Dienstleister dar. Die tendenzielle Aufhellung erklärte er mit der Lockerung einiger Beschränkungen zur Eindämmung der Pandemie./bgf/jsl/mis