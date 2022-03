Britische Großhändler: Lebensmittelpreise werden durch Krieg steigen

LONDON (dpa-AFX) - Britische Großhändler haben angekündigt, die infolge des Ukraine-Krieges steigenden Spritkosten an ihre Kunden weitergeben zu wollen. "Wenn Menschen in Geschäften Essen und Trinken kaufen oder wenn sie essen gehen, werden sie mehr bezahlen, weil die Transportkosten so stark gestiegen sind", sagte ein Vertreter der Federation of Wholesale Distributors am Donnerstag der BBC. Wie auch in Deutschland und anderen Ländern haben die Spritpreise in Großbritannien in den vergangenen Tagen Rekordniveau erreicht.

Dem Verband zufolge kommen die gestiegenen Spritpreise hinzu zu anderen Herausforderungen, die die Branche belasten - darunter etwa zu wenig Personal. Infolge des Brexits haben viele Arbeitskräfte aus dem Ausland Großbritannien verlassen, für neue gibt es zusätzliche Hürden und Kosten.

Auch der Fleischerverband British Meat Processors Association schlug Alarm und rief die britische Regierung auf, die heimische Lebensmittel- und Agrarindustrie stärker zu unterstützen./swe/DP/ngu