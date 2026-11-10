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10.11.2026 05:57:38

Britische Medien: Carrick droht Rauswurf bei Manchester United

MANCHESTER (dpa-AFX) - Nach dem schlechtesten Saisonstart des englischen Rekordmeisters Manchester United seit Jahrzehnten droht Trainer Michael Carrick britischen Medien zufolge der Rauswurf. Die Verantwortlichen des Premier-League-Clubs würden die laufende Länderspielpause dazu nutzen, erneut über die Zukunft des 45-Jährigen zu beraten. Eine Entscheidung solle bald fallen, nachdem Carrick zuletzt noch einmal eine Schonfrist eingeräumt worden war.

Unter seiner Regie hat der Traditionsverein nur eines der ersten zehn Ligaspiele gewonnen. Nach zuletzt acht sieglosen Partien in der Premier League belegt der Club als Tabellen-18. unter den 20 Teams einen Abstiegsplatz. Am vergangenen Wochenende rettete Manchester dank zweier Tore in der Nachspielzeit zumindest ein 4:4 gegen Aston Villa, zuvor war in der Champions League nach einem 0:2-Rückstand noch ein 3:2-Sieg gegen AS Rom gelungen.

Nagelsmann als möglicher Nachfolger gehandelt

Trotzdem muss Carrick den schlechtesten Start in die einheimische Liga seit vier Jahrzehnten verantworten. Daher könnten Geschäftsführer Omar Berrada und Fußball-Direktor Jason Wilcox, die selbst unter Druck stehen, dem Minderheitsgesellschafter Jim Ratcliffe und der Eigentümer-Familie Glazer nun die Trennung von Carrick empfehlen, schrieb der Sender BBC. Eine Entscheidung sei indes noch nicht gefallen, berichtete auch der Sender Sky Sports.

Carrick hatte das Team erst Mitte Januar nach der Trennung von Ruben Amorim zunächst als Interimscoach übernommen. Mit ihm an der Seitenlinie schaffte der 20-malige Meister noch den Sprung in die Champions League, was dem früheren Profi die Beförderung zum Cheftrainer einbrachte. Im Fall einer Trennung soll laut Medien auch der frühere Bundestrainer Julian Nagelsmann zu den Kandidaten auf die Nachfolge zählen./se/DP/zb

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