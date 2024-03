Britische Notenbank hält Leitzins hoch - Senkung bereits auf dem Schirm

London (Reuters) - Die britische Notenbank steuert weiter einen Hochzinskurs und nimmt zugleich eine Senkung ins Visier.

Die Bank of England (BoE) beließ den Leitzins am Donnerstag bei 5,25 Prozent. Die Entscheidung im geldpolitischen Ausschuss fiel mit acht zu eins Stimmen. Als einzige im Kreis der Währungshüter votierte Swati Dhingra für eine Senkung. Auch wenn sie damit auf verlorenem Posten stand, kommt eine Zinssenkung bei abflauender Inflation doch in Sicht. "Wir sind noch nicht an dem Punkt, an dem wir die Zinssätze senken können, aber die Dinge bewegen sich in die richtige Richtung", erklärte Notenbankchef Andrew Bailey.

Das Pfund gab gegenüber Euro und Dollar nach den Äußerungen Baileys nach. Händler an den Geldmärkten sehen sich in ihrer Erwartung bestärkt, dass eine Zinssenkung im Juni kommen wird. Die Wahrscheinlichkeit dafür wird mittlerweile auf 76 Prozent taxiert. Bis zum Jahresende wird mit einer Senkung um insgesamt 0,75 Prozentpunkte gerechnet. Das entspricht insgesamt drei Zinsschritten nach unten.

Laut BoE-Chef Bailey gibt es weitere ermutigende Anzeichen dafür, dass die Inflation sinkt. Doch benötige die BoE mehr Gewissheit, dass der Preisdruck in der Wirtschaft vollständig unter Kontrolle sei. Die Verbraucherpreise in Großbritannien stiegen im Februar nur noch um 3,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Das ist der kleinste Anstieg seit September 2021. Noch zu Jahresbeginn lag die Teuerungsrate bei 4,0 Prozent. Für das zweite Quartal erwarten die Volkswirte der Notenbank mittlerweile, dass die Teuerungsrate sogar etwas unter den Zielwert der BoE von zwei Prozent sinken könnte - dies auch, weil die Steuern auf Mineralöl weiterhin trotz anderer Pläne nicht erhöht werden.

SCHWEIZ PRESCHT MIT ZINSWENDE VOR

Die BoE prognostizierte allerdings vorigen Monat, dass die Inflation im Laufe des Jahres wieder ansteigen könnte. Daher haben viele Analysten erst für das dritte Quartal eine Senkung auf dem Schirm - wahrscheinlich auf der August-Sitzung.

Die konservative Regierung steht angesichts der Konjunkturflaute vor den voraussichtlich im Herbst anstehenden Parlamentswahlen unter Druck. Premierminister Rishi Sunak hat den Wählern versprochen, eine Erholung der Wirtschaft anzuschieben. Diese wurde durch teure Energieimporte aufgrund der russischen Invasion in der Ukraine und durch die Hochzinspolitik der BoE gebremst, mit der die Inflation gebändigt werden sollte. Die Notenbank strebt einen nachhaltigen Rückgang der Teuerungsrate in Richtung ihres Ziels von zwei Prozent an. Sie hat sich mit aller Macht gegen den Preisauftrieb gestemmt und den Leitzins auf ein 16-Jahreshoch getrieben. Seit September 2023 hält sie ihn konstant hoch.

"Die Zinspause der Bank von England geht in die Verlängerung", so das Fazit von Helaba-Experte Ulrich Wortberg. Insgesamt liege die Inflation noch immer auf einem erhöhten Niveau: "Daher wundert es nicht, dass am Passus im Statement festgehalten wird, wonach die Anzeichen für einen anhaltenden Inflationsdruck und die Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft weiterhin genau beobachtet werden." Ähnlich wie bei der US-Notenbank Fed und der Europäischen Zentralbank (EZB) würden zukünftige Entscheidungen von der Datenlage abhängig gemacht.

Die EZB hat bereits Signale ausgesendet, dass sie bei nachlassendem Inflationsdruck im Juni über eine Zinssenkung beraten könnte. Bei der Federal Reserve in den USA halten sich die Währungshüter noch bedeckt mit Blick auf einen Zeitpunkt. Doch halten sie im Mittel drei Zinssenkungen im laufenden Jahr für angebracht. Völlig überraschend hatte die Schweizerische Notenbank (SNB) nur wenige Stunden vor dem BoE-Entscheid das Eis gebrochen und als erste der großen Zentralbanken den Leitzins gesenkt.

(Bericht von William Schomberg, Suban Abdulla, Joice Alves and Amanda Cooper, geschrieben von Reinhard Becker, Mitarbeit Rene Wagner, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)