Britische Unternehmen so zuversichtlich wie seit sieben Jahren nicht

LONDON (dpa-AFX) - Die Unternehmen in Großbritannien sind angesichts der Öffnung der Wirtschaft nach dem Corona-Lockdown wieder deutlich zuversichtlicher. Der Einkaufsmanagerindex stieg im August um 3,3 Punkte auf 60,3 Zähler, wie das Forschungsunternehmen IHS Markit am Freitag in London mitteilte. Das ist der höchste Stand seit knapp sieben Jahren.

Sowohl in der Industrie als auch unter Dienstleistern besserte sich die Stimmung erheblich. Analysten wurden von den Resultaten positiv überrascht, sie hatten niedrigere Werte erwartet.

Markit erklärte die Verbesserungen vor allem mit höheren Ausgaben auf Seiten der Verbraucher und Unternehmen infolge geringerer Beschränkungen wegen der Corona-Pandemie./bgf/jsl/jha/