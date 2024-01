Britische Wirtschaft legt wieder etwas zu

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Wirtschaft ist wieder etwas in Schwung gekommen. Im November sei das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zum Vormonat um 0,3 Prozent gestiegen, teilte das Statistikamt ONS am Freitag in London mit. Analysten hatten im Schnitt lediglich mit einem Anstieg um 0,2 Prozent gerechnet. Im Vormonat war die Wirtschaft noch um 0,3 Prozent geschrumpft.

Den Daten zufolge fiel die Entwicklung im November indes in den einzelnen Branchen unterschiedlich aus. So legten die Industrieproduktion, die Produktion im verarbeitenden Gewerbe und die Aktivitäten der Dienstleister zu, während die Wirtschaftsleistung im Bausektor sank./la/jkr/stk