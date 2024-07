Britische Wirtschaft nimmt im Mai Fahrt auf

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Wirtschaft ist im Mai wieder in Schwung gekommen. Gegenüber dem Vormonat wuchs die Wirtschaftsleistung (BIP) um 0,4 Prozent, wie das Statistikamt ONS am Donnerstag in London mitteilte. Der Zuwachs folgt auf eine Stagnation im April. Analysten hatten im Schnitt mit einem moderateren Wachstum um 0,2 Prozent gerechnet. Im Dreimonatsvergleich wuchs das BIP bis Mai um 0,9 Prozent.

Im Detail fiel die Entwicklung im Mai durchweg positiv aus. Besonders gut entwickelte sich der Bausektor, er expandierte um 1,9 Prozent. Der große Dienstleistungsbereich verzeichnete ein Wachstum von 0,3 Prozent, in der Industrie belief sich das Plus auf 0,2 Prozent./bgf/jha/