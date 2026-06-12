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12.06.2026 08:37:38
Britische Wirtschaft schrumpft leicht im April - Industrieproduktion stagniert
LONDON (dpa-AFX) - Die britische Wirtschaft ist im April wie erwartet leicht geschrumpft. Das Bruttoinlandsprodukt ging im Monatsvergleich um 0,1 Prozent zurück, wie das Statistikamt ONS am Freitag in London mitteilte. Analysten hatten dies im Schnitt erwartet. Im März war die zweitgrößte Volkswirtschaft Europas noch um 0,3 Prozent gewachsen.
Im Unterschied zu anderen Volkswirtschaften wie Deutschland werden in Großbritannien auch monatliche Wachstumsdaten veröffentlicht. Sie zeigen, dass die Wirtschaftsleistung seit Februar an Fahrt verloren hat. Im ersten Quartal war die britische Wirtschaft noch um 0,6 Prozent im Quartalsvergleich gewachsen.
Die Industrieproduktion hat im April stagniert und damit nicht zum Wachstum beigetragen. Experten hatten hier ein kleines Plus von 0,1 Prozent erwartet./jkr/stk
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