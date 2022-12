Britische Wirtschaft schrumpft stärker als angenommen

London (Reuters) - Die britische Wirtschaft ist im dritten Quartal stärker geschrumpft als bislang angenommen.

Das Bruttoinlandsprodukt sank von Juli bis September um 0,3 Prozent im Vergleich zum Vorquartal, wie das Statistikamt am Donnerstag in London mitteilte. Bislang war nur von einem Minus von 0,2 Prozent ausgegangen, doch gingen die Investitionen der Unternehmen stärker zurück als zunächst geschätzt. Dem Statistikamt zufolge hat damit kein anderes großes Industrieland (G7) im Sommerquartal so schlecht abgeschnitten wie Großbritannien. Zum Vergleich: Die deutsche Wirtschaft wuchs um 0,4 Prozent.

Die Briten leiden unter der Energiekrise und der hohen Inflation, die an der Kaufkraft der Bürger nagt. Arbeitnehmer in zahlreichen Branchen wollen derzeit mit Streiks kräftige Lohnerhöhungen erzwingen. Gewerkschaften gehen davon aus, dass im laufenden Monat mehr als eine Million Arbeitstage durch Streiks verloren gehen werden. Die Notenbank rechnet auch deshalb damit, dass die Wirtschaftsleistung im zu Ende gehenden vierten Quartal erneut schrumpfen wird. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) erwartet, dass Großbritannien 2023 schwächer abschneiden wird als die meisten anderen Volkswirtschaften Europas.

In Zeiten einer drohenden Rezession und hoher Inflation steigt der Leitzins in Großbritannien weiter. Die Bank von England (BoE) hob ihn vergangene Woche bereits zum neunten Mal in Serie an - und zwar um einen halben Punkt auf 3,50 Prozent. Das macht Kredite für Investitionen und Konsum teurer, was neuen Gegenwind für die britische Wirtschaft bedeuten könnte. Die Inflationsrate hat sich zuletzt leicht abgeschwächt, bleibt aber mit 10,7 Prozent außergewöhnlich hoch. Zugenommen hat dagegen die Arbeitslosigkeit. Die Regierung des neuen britischen Premierministers Rishi Sunak kündigte zudem einen Sparkurs an.

