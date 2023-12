Britische Wirtschaft schrumpft überraschend - Rezession droht

London (Reuters) - Die britische Wirtschaft droht in die Rezession zu rutschen.

Im Oktober schrumpfte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 0,3 Prozent zum September, wie das nationale Statistikamt ONS am Mittwoch mitteilte. Dies war im Vormonatsvergleich der erste Rückgang seit Juli. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten mit einer Stagnation gerechnet. Von August bis Oktober veränderte sich das BIP nicht. Das Pfund verlor nach den Daten etwas zum Dollar und zum Euro. Anleger erhöhten ihre Wetten darauf, dass die Notenbank BoE im Juni 2024 mit Zinssenkungen beginnt.

Die Finanzmärkte erwarten zugleich, dass die Bank of England (BoE) den Leitzins bei ihrer Sitzung am Donnerstag bei 5,25 Prozent vorerst belässt. Demnach dürften die Notenbanker erneut signalisieren, dass sie noch nicht bereit seien, den Leitzins zu kappen, da sie weiter gegen die hohe Inflation kämpfen. Paul Dales, Großbritannien-Chefökonom bei Capital Economics, sagte, die Oktober-Daten deuteten darauf hin, dass sich Großbritannien womöglich in einer Rezession befinde.

