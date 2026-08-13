13.08.2026 08:23:38

Britische Wirtschaft verliert an Fahrt

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Wirtschaft hat im Frühjahr an Fahrt verloren. Im zweiten Quartal ist das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Vergleich zum Vorquartal nur noch um 0,4 Prozent gestiegen, wie das Statistikamt ONS am Donnerstag in London nach einer ersten Schätzung mitteilte. Analysten hatten dies im Schnitt erwartet. Zu Beginn des Jahres war die zweitgrößte europäische Volkswirtschaft noch um 0,6 Prozent gewachsen.

Gestützt wurde die Konjunktur durch eine überraschend starke Entwicklung im Juni. Wie das Statistikamt weiter mitteilte, ist das Bruttoinlandsprodukt in diesem Monat zum Vormonat um 0,3 Prozent gewachsen, während am Markt ein leichter Rückgang erwartet worden war. In Großbritannien werden anders als in den meisten großen Volkswirtschaften auch monatliche Daten zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung veröffentlicht.

Belastet wurde die Wirtschaftsleistung hingegen durch eine schwache Industrieproduktion. Hier meldet das Statistikamt für Juni einen Rückgang um 0,2 Prozent. Analysten hatten einen Zuwachs um 0,1 Prozent erwartet. Zudem war die Fertigung im Monat zuvor stärker gesunken als bisher bekannt. Das Statistikamt revidierte den Rückgang auf 0,7 Prozent, nachdem zuvor nur ein Dämpfer um 0,5 Prozent zum Vormonat gemeldet worden war./jkr/stk

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