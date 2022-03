Britische Wirtschaft wächst zu Jahresbeginn deutlich

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Wirtschaft ist zu Jahresbeginn deutlich gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg im Januar gegenüber dem Vormonat um 0,8 Prozent, wie das nationale Statistikamt ONS am Freitag in London mitteilte. Analysten hatten dagegen im Schnitt mit einer Entwicklung leicht über Stagnation gerechnet. Der Anstieg folgt auf einen Rückgang um 0,2 Prozent im Dezember.

Laut ONS verzeichneten alle Wirtschaftsbereiche Wachstum. Die Dienstleistungsbranche wuchs um 0,8 Prozent, die Industrie um 0,7 Prozent und der Bausektor um 1,1 Prozent. Besonders stark stieg die Aktivität in Berufen mit direktem Kundenkontakt, was eine Folge geringerer Corona-Beschränkungen sein dürfte.

Während unter Dienstleistern und am Bau das Vor-Corona-Niveau mittlerweile klar überschritten wird, liegt es in der Industrie noch darunter. In der Gesamtwirtschaft wird das Niveau vor Ausbruch der Pandemie um 0,8 Prozent überschritten.

