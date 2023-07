Britischen Konservativen drohen Schlappen bei Nachwahlen

LONDON (dpa-AFX) - Den regierenden Konservativen des britischen Premierministers Rishi Sunak drohen am Donnerstag in gleich drei Wahlbezirken Mandate für das Unterhaus verloren zu gehen. Für den Premier wäre das eine empfindliche Niederlage, die innerparteilichen Kritikern Aufwind geben könnte. In Großbritannien soll vermutlich im kommenden Jahr eine Parlamentswahl abgehalten werden. Derzeit liegen die regierenden Tories in den Umfragen aber weit hinter der größten Oppositionspartei Labour.

Im West-Londoner Bezirk Uxbridge and South Ruislip soll der Abgeordnetensitz von Ex-Premierminister Boris Johnson neu besetzt werden. Johnson hatte sein Mandat im Juni niedergelegt, um der Strafe durch einen Untersuchungsausschuss zu entgehen, der sich mit dessen Äußerungen im sogenannten Partygate-Skandal beschäftigte. Der Ausschuss befand, dass Johnson gelogen hatte. Der Ex-Regierungschef macht sich Gerüchten zufolge aber immer noch Hoffnungen auf eine Rückkehr an die Partei- und Regierungsspitze.

Ebenfalls neue Vertreter im Unterhaus werden für die Bezirke Selby and Ainsty in North Yorkshire und Somerton and Frome in der westenglischen Grafschaft Somerset gesucht. Auch diese beiden Bezirke waren bisher in konservativer Hand.

Umfragen legen nahe, dass den Tories alle drei Mandate verloren gehen könnten. In Uxbridge and South Ruislip sowie Selby and Ainsty macht sich Labour Hoffnungen. In Somerton and Frome sind die Liberaldemokraten stärkster Herausforderer der Konservativen./cmy/DP/stw