Britischer Ausschuss - Brexit bringt mehr Kosten und Papierkram

London (Reuters) - Höhere Kosten, mehr Bürokratie, viele Verspätungen: Ein Ausschuss des britischen Parlaments hat eine negative Bilanz des EU-Austritts gezogen.

"Eines der großen Versprechen des Brexit war es, britische Unternehmen zu befreien, um ihnen den Spielraum zu geben, ihre Produktivität und ihren Beitrag zur Wirtschaft zu maximieren", sagte die Vorsitzende des Rechenschaftsausschusses, Meg Hillier, von der oppositionellen Labour-Partei zu der am Mittwoch in London vorgestellten Untersuchung. "Doch die einzigen erkennbaren Auswirkungen sind bisher erhöhte Kosten, Papierkram und Verzögerungen an der Grenze."

Deutliche Bremsspuren hat der Brexit etwa im deutsch-britischen Außenhandel hinterlassen. So fielen die deutschen Exporte in das Vereinigte Königreich im vergangenen Jahr um 2,6 Prozent, während sie insgesamt um 14 Prozent auf den Rekordwert von 1375,5 Milliarden Euro zulegten. Die britischen Exporte nach Deutschland brachen 2021 sogar um 8,5 Prozent ein, während die deutschen Importe insgesamt um 7,1 Prozent zulegen konnten und mit 1202,2 Milliarden Euro ebenfalls eine neue Bestmarke markierten.

Die Brexit-Befürworter räumten ein, dass der EU-Abschied kurzfristig für zusätzliche Kosten sorgen könnte. Langfristig würden sich aber erhebliche politische und wirtschaftliche Vorteile ergeben. Der Ausschuss wies in seiner Untersuchung darauf hin, dass die Regierung noch viel zu tun habe, um den grenzüberschreitenden Handel zu erleichtern. Einige Brexit-Gegner warnen davor, dass der Austritt aus der EU einem Akt der Selbstverletzung gleichkomme, der das Vereinigte Königreich kleiner, ärmer und isolierter machen dürfte.

Die Briten hatten sich 2016 in einem Volksentscheid für den Austritt aus der Europäischen Union entschieden. Seit gut einem Jahr ist Großbritannien nicht mehr in der EU-Zollunion und im Binnenmarkt. Durch das nach dem Brexit vereinbarte Handels- und Kooperationsabkommen wurden zwar höhere Zölle vermeiden. Allerdings werden nun Prüfbescheinigungen oder weitere Dokumente und Anforderungen verlangt, die den Grenzübertritt zeitaufwendiger und komplizierter machen und so höhere Handelskosten verursachen.