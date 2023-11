Britischer Außenminister entsetzt über Video: Hamas will Angriffe wiederholen

TEL AVIV (dpa-AFX) - Großbritanniens Außenminister James Cleverly hat sich entsetzt über die Ankündigung der Hamas gezeigt, Massaker wie am 7. Oktober wiederholen zu wollen. "Wie kann es Frieden geben, wenn die Hamas sich der Ausrottung Israels verschrieben hat?", schrieb Cleverly am Mittwoch auf der Plattform X. Er veröffentlichte dazu ein Video des Sprechers der Hamas, Ghazi Hamad, in dem er unter anderem davon sprach, das Land Israel "beseitigen" zu wollen. "Alles, was wir tun, ist gerechtfertigt." Das Massaker vom 7. Oktober sei nur das erste Mal gewesen und es werde weitere Male geben, kündigte Hamad darin an. "Wir müssen Israel eine Lektion erteilen, und das werden wir immer wieder tun."

Das Interview wurde am 24. Oktober auf dem libanesischen Sender LBC TV gezeigt und vom Middle East Media Research Institut (MEMRI) mit Sitz in Washington in den sozialen Medien verbreitet. Hamid sagte in dem Interview weiter, die Palästinenser seien die Opfer der israelischen Besatzung und bereit den Preis für ihren Kampf dagegen zu bezahlen. "Wir sind stolz darauf, Märtyrer zu opfern."

Die Hamas habe der Zivilbevölkerung keinen Schaden zufügen wollen, behauptete der Sprecher der von den USA, Europa und Israel als Terrororganisation eingestuften Gruppe zudem. Es habe aber "Komplikationen vor Ort" gegeben. Was genau damit gemeint ist, führte er nicht aus. Ein BBC-Interview hatte der Hamas-Sprecher in der vergangene Woche abgebrochen, als er gefragt wurde, wie er die Tötung israelischer Zivilisten im Schlaf rechtfertige.

Auch Israels Außenministerium veröffentlichte das Interview mit dem libanesischen Sender am Mittwoch auf der Plattform X. Es zeige, "was passieren wird, wenn wir diese bösen barbarischen Terroristen nicht stoppen"./cir/DP/men