Britischer Finanzminister gegen rasche Steuersenkung - "Treibt Inflation"

London (Reuters) - Der britische Finanzminister Jeremy Hunt erteilt Forderungen aus seiner konservativen Partei nach einer raschen Steuersenkung eine Absage.

"Ich glaube an Steuersenkungen, aber wir wissen im Moment nicht, ob das vor den nächsten Wahlen möglich sein wird", sagte Hunt am Montag dem "Times Radio". Alle Steuersenkungen in diesem Jahr würden die Inflation anheizen. Damit würde es für Premierminister Rishi Sunak schwieriger, die Teuerungsrate wie versprochen bis zum Jahresende zu halbieren.

Forderungen aus der eigenen Regierung nach Steuersenkungen noch vor der 2024 erwarteten Wahl haben Sunak unter Druck gesetzt. "Ich möchte, dass die Steuerlast noch vor der nächsten Wahl gesenkt wird", sagte der einflussreiche Minister für Wohnungswesen, Gemeinden und Kommunalverwaltung, Michael Gove, am Sonntag dem Sender Sky News. Arbeitnehmer sollten im Mittelpunkt einer solchen Senkung stehen.

Auch andere in Sunaks Partei setzen sich für Steuersenkungen ein. Nach Angaben des überparteilichen Institute for Fiscal Studies werden Steuereinnahmen zum Zeitpunkt der nächsten Wahl wahrscheinlich 37 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung ausmachen - der höchste Anteil in Großbritannien seit mindestens den 1950er Jahren.

Einer neuen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Opinium zufolge ist der Vorsprung der Labour-Partei auf den geringsten Abstand geschrumpft ist, seit Sunak vor einem Jahr zum Premierminister ernannt wurde. Er bleibt allerdings zweistellig.

