Britischer Finanzminister Hunt stellt seine Haushaltspläne vor

LONDON (dpa-AFX) - Der britische Finanzminister Jeremy Hunt stellt an diesem Mittwoch im Parlament seine Haushaltspläne vor. Erwartet wird allgemein, dass der Schatzkanzler im "Autumn Statement" auch Steuererleichterungen ankündigen wird. Als wahrscheinlich gilt, dass der Beitragssatz zur Sozialversicherung - der National Insurance Tax - sinken soll.

Kommentatoren sprachen von vorgezogenen Wahlgeschenken. Erwartet wird, dass die nächste Parlamentswahl 2024 stattfinden wird. In Umfragen liegen die Konservativen von Premierminister Rishi Sunak deutlich hinter der Oppositionspartei Labour. Eine Senkung der Einkommensteuer, die viele Tories fordern, soll es Medienberichten zufolge im Frühling geben - näher am erwarteten Wahltermin.

Zudem rechnen Beobachter damit, dass der Finanzminister eine Änderung mancher Sozialleistungen ankündigen wird. So könnten Menschen mit psychischen Problemen oder eingeschränkter Mobilität aufgefordert werden, nach einer Arbeit zu suchen, die sie von zu Hause aus erledigen können. Kommen sie dem nicht nach, könnten sie Tausende Pfund an Unterstützung verlieren, berichtete die Zeitung "Times".

Das wichtigere fiskalische Ereignis wird das "Budget", also der Haushalt, den der Schatzkanzler in jüngster Zeit nicht mehr im Herbst, sondern im Frühjahr bekannt gibt. Allerdings kann es beim "Autumn Statement" kleinere Steueränderungen geben. Im Vorjahr sorgte ein Finanzchaos nach der Vorstellung des damals als "Mini-Budget" bezeichneten herbstlichen Ausblicks für den schnellen Sturz der damaligen Premierministerin Liz Truss. Ihr Finanzminister Kwasi Kwarteng hatte weitreichende Steuersenkungen verkündet. Die Vorhaben sollten nur mit Schulden gegenfinanziert werden. Daraufhin kam es zu Turbulenzen an den Finanzmärkten./bvi/DP/ngu