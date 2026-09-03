HUGO BOSS Aktie
WKN DE: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7
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03.09.2026 10:26:20
Britischer Großaktionär Frasers will Hugo-Boss-Anteile auf über 50 Prozent aufstocken
Vor diesem Hintergrund stoppt der Modekonzern sein erst vor wenigen Tagen gestartetes Aktienrückkaufprogramm.Weiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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