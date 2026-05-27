Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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28.05.2026 00:01:00
Britischer Kult, neu interpretiert: Die MINI Paul Smith Edition.
Die MINI Paul Smith Edition verbindet Paul Smith‘s Designsprache „Classic with a Twist“ mit charakteristischen MINI Merkmalen. Das Sondermodell ist für den MINI Cooper 3-Türer, den MINI Cooper 5-Türer und das MINI Cooper Cabrio erhältlich.Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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