Britischer Minister: Israels Reaktion nicht mit Terror gleichzusetzen

LONDON (dpa-AFX) - Der britische Außenminister James Cleverly hat Vergleiche zwischen dem Terrorangriff der islamistischen Hamas und der Reaktion des israelischen Militärs zurückgewiesen. "Die Idee, dass es eine Gleichsetzung, eine Art von Ausgewogenheit zwischen den Selbstverteidigungsmaßnahmen der israelischen Regierung und den Taten der Hamas und ihrer Terroristen gibt, ist völlig unangemessen", sagte Cleverly dem britischen Nachrichtensender Sky News am Dienstag.

Die Verantwortung für zivile Opfer im Gazastreifen durch israelische Gegenangriffe wies Cleverly der Hamas zu, die das Leid der Menschen dort "unfassbar verschlimmert" habe. "Die terroristischen Taten, die sie gegen Kinder, gegen Zivilisten, gegen alte Menschen in Israel verübt haben, und die Tatsache, dass sie ihre militärischen Einsätze in zivile Infrastruktur einbetten, bringt ein erhöhtes Risiko für die palästinensische Bevölkerung in Gaza", sagte Cleverly der BBC. Er fügte hinzu: "Die Hamas verursacht den Schmerz und das Leid, sowohl in Israel als auch in Gaza."

Cleverly rief die Führung der palästinensischen Autonomiebehörde auf, sich von den Taten der Hamas zu distanzieren. "Andernfalls wird der Eindruck entstehen, dass alle Palästinenser die Hamas unterstützen, und das tun sie nicht."

