Britischer Minister: Klagen könnten Söldnertruppe Wagner schaden

LONDON (dpa-AFX) - Der britische Verteidigungsminister Ben Wallace hält Schadenersatzklagen gegen die russische Söldnertruppe Wagner für ein effektiveres Mittel, dieser zu schaden, als die Einstufung als Terrorgruppe. Das sagte der konservative Politiker am Donnerstag im Unterhaus in London auf Forderungen aus der Opposition, die Gruppe zu verbieten. Die Zeitung "The Times" hatte zuvor berichtet, eine Klassifizierung von Wagner als terroristische Vereinigung durch die britische Regierung stehe kurz bevor.

"Was größere Auswirkungen für Wagner haben wird, sind Klagen vor Gericht, denke ich, weil Söldner, die nicht bezahlt werden, nicht bleiben", sagte Wallace. Schadenersatz müsse natürlich von Ukrainern eingefordert werden, die durch die Aktivitäten der Gruppe geschädigt wurden, so der Minister. Das müssten diese jedoch selbstständig entscheiden. Der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge wurde bereits eine Klage gegen Wagner vor einem britischen Gericht angekündigt.

Die französische Nationalversammlung hatte diese Woche für einen Text gestimmt, der die Regierung in Paris auffordert, sich dafür einzusetzen, dass Wagner auf die Terrorliste der EU kommt. Doch auch in Brüssel gibt es Zweifel darüber, wie effektiv eine solche Maßnahme sein würde./cmy/DP/he