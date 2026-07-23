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23.07.2026 09:51:38

Britischer Premier Burnham senkt Gewerbesteuer für Pubs

LONDON (dpa-AFX) - Der neue britische Premierminister Andy Burnham setzt seine Agenda zur Senkung der Lebenshaltungskosten fort. Pubs, Clubs und Veranstaltungsorte für Live-Musik in England sollen von kommendem April an von einer 20-prozentigen Reduzierung der Gewerbesteuer profitieren, kündigte die Regierung an.

Von der Maßnahme werden der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge rund 32.000 Unternehmen im größten britischen Landesteil profitieren, berichtete die britische Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf Schätzungen der Regierung. Ein durchschnittliches Pub werde dadurch etwa 1.100 Pfund pro Jahr (rund 1.290 Euro) im Jahr einsparen können. Die Kosten für den Fiskus belaufen sich demnach auf rund 100 Millionen Pfund (rund 117 Mio. Euro) im Jahr.

Burnham: Wollen ganzem Land Hoffnung zurückgeben

Pubs und Einkaufsmeilen seien "das pulsierende Herz unserer Gemeinschaften" sagte Burnham einer Mitteilung zufolge. Er habe versprochen, sie zu schützen und "das ist, was ich tun werde". Er fügte hinzu: "Was wir heute ankündigen, ist nur der Anfang in dem Unterfangen, dem ganzen Land Hoffnung zurückzugeben."

Burnham wurde erst am Montag von König Charles III. zum neuen Premierminister ernannt. Seitdem hat er eine ganze Reihe von Erleichterungen für die Menschen in seinem Land angekündigt. Dazu gehören auch eine Abschaffung der Mehrwertsteuer auf die Energierechnungen von Privathaushalten und eine Preisobergrenze für Bustickets in England./cmy/DP/zb

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