Britischer Premier hält Rede bei Labour-Parteitag

LIVERPOOL (dpa-AFX) - Der britische Premierminister Andy Burnham hält an diesem Dienstag seine mit Spannung erwartete Parteitagsrede bei der Labour-Konferenz in Liverpool. Erwartet wird, dass der populäre Labour-Politiker seine Visionen für das angeschlagene Großbritannien näher ausführen wird. Die Rede des Parteichefs gilt als wichtigster Programmpunkt und erste größere Bewährungsprobe für den Premier.

Seit Sonntag kommen die britischen Sozialdemokraten zu ihrer jährlichen Konferenz zusammen. Burnham hatte die Labour-Partei im Juli von seinem Vorgänger Keir Starmer übernommen und war anschließend Premierminister geworden. Nach den anfänglichen "Flitterwochen" findet die Schonfrist des Premiers britischen Kommentatoren zufolge nun ein Ende.

In den ersten Wochen seiner Amtszeit kündigte Burnham bereits zahlreiche Vorhaben an, darunter eine Ausweitung des sozialen Wohnungsbaus, eine Reform des Pflegesystems und mehr Unterstützung für obdachlose Menschen.

Mit einigen seiner ambitionierten Vorhaben könnte er jedoch schon bald an finanzielle Grenzen stoßen. Denn der angespannte Staatshaushalt lässt Burnham nur begrenzten Spielraum. Die erste finanzpolitische Bewährungsprobe wartet Ende Oktober, wenn seine Regierung ihren Haushalt vorlegt./pba/DP/jha