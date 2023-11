Britischer Premierminister entlässt offenbar Innenministerin

London (Reuters) - Der britische Premierminister Rishi Sunak entlässt einem Medienbericht zufolge Innenministerin Suella Braverman.

Das berichtete die BBC am Montag. Regierungskreisen zufolge arbeitet Sunak derzeit an einer Kabinettsumbildung. Sunak war wegen Braverman unter Druck geraten. Sie hatte einen Artikel veröffentlicht, in dem sie die Polizei wegen einer pro-palästinensischen Demonstration kritisierte. Sie warf ihr Doppelmoral im Umgang mit Protestmärschen vor. Braverman ist als Innenministerin auch für die Polizei und die nationale Sicherheit zuständig. Sie hat bereits mehrfach mit umstrittenen Äußerungen für Aufmerksamkeit gesorgt.

