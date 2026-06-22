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22.06.2026 10:43:38
Britischer Premierminister Starmer kündigt Rücktritt an
LONDON (dpa-AFX) - Der britische Premierminister Keir Starmer hat seinen Rücktritt angekündigt. Der 63 Jahre alte Labour-Politiker beugt sich damit dem seit Monaten steigenden Druck aus seiner eigenen Partei./mj/DP/nas
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