Britischer Verteidigungsminister Wallace zu Gesprächen in Berlin

BERLIN (dpa-AFX) - Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) hat am Mittwoch in Berlin ihren britischen Amtskollegen Ben Wallace zu Gesprächen über den Ukraine-Konflikt getroffen. Wallace wurden bei seinem Antrittsbesuch mit militärischen Ehren empfangen. Das Verteidigungsministerium hatte am Vortag mitgeteilt, es solle bei dem Treffen auch um die Lage in der Sahelregion gehen. In Mali drohen die internationalen Einsätze seit der Machtübernahme einer Militärjunta komplizierter zu werden. Darüber hinaus wollten die Minister bilaterale Kooperationsprojekte und die Aktualisierung des Strategischen Konzepts der Nato besprechen./cn/DP/he