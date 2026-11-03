International Consolidated Airlines Aktie
WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018
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03.11.2026 01:00:33
British Airways lost my father’s vital life-saving machine
He needs a dialysis machine to survive, but on a flight it was first damaged, then it was lost
My father suffers from terminal renal failure and relies on a highly specific dialysis machine every night to survive. British Airways’ check-in staff twice insisted on checking this fragile 20kg lifeline into the aircraft hold where it was first damaged, then lost.
When his outbound flight arrived at Heathrow, it was returned broken resulting in a frantic search for a loan unit and hours spent in A&E so my father’s blood could be monitored. On the return flight to Rome, the machine could not be found. My parents waited until 2am before being told to go home without the equipment that keeps my father alive.Continue reading...
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