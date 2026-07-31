International Consolidated Airlines Aktie
WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018
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31.07.2026 08:36:43
British Airways owner IAG ditches growth plans amid Iran conflict
Soaring fuel prices force airline group to cut capacityWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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