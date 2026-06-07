International Consolidated Airlines Aktie
WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018
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07.06.2026 11:04:16
British Airways says fare increases more likely after main summer season
Airlines across the world are grappling with higher fuel costs because of the Iran warWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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