International Consolidated Airlines Aktie
WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018
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19.05.2026 01:00:05
British Airways seeks up to £10mn from Heathrow after baggage system chaos
Airline wants financial redress over series of breakdowns including loss of 20,000 bags last weekendWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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|British Airways seeks up to £10mn from Heathrow after baggage system chaos (Financial Times)
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