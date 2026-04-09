BAT Aktie
WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804
|Führungsposition
|
09.04.2026 11:20:41
British American Tobacco-Aktie sinkt: Neuer CFO an Bord
Der Manager, der derzeit das Europa- und Auslandsgeschäft des japanischen Brauereikonzerns Asahi leitet, wird neuer Chief Financial Officer (CFO) des Tabakkonzerns. Constantinescu wird sein Amt Anfang antreten, wie der Konzern mit Zigarettenmarken wie Kent, Dunhill und Lucky Strike mitteilte. Der Manager war seit 2019 für Asahi tätig. Zuvor arbeitete er 16 Jahre lang bei BAT und bekleidete dort verschiedene leitende Positionen im Finanzbereich und im allgemeinen Management.
Nach dem Rücktritt der Finanzvorständin Soraya Benchikh im August letzten Jahres hatte Javed Iqbal die CFO-Position interimsweise übernommen. Iqbal werde nach dem Amtsantritt von Constantinescu in seine Rolle als Direktor für Digitales und Information zurückkehren, teilte BAT mit.
Constantinescus internationale Erfahrung sowohl in der Tabakindustrie als auch im breiteren Konsumgütersektor sowie sein tiefes Verständnis für BAT werde dem Konzern dabei helfen, seine mittelfristigen Ziele zu verfolgen. BAT hatte im vergangenen Jahr mit regulatorischem Gegenwind zu kämpfen. Die BTA-Aktie verliert im Londoner Handel zeitweise 0,43 Prozent auf 44,05 Pfund.
DJG/DJN/sha/cbr
DOW JONES
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com,rafapress / Shutterstock.com,British American Tobacco
Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)
09.04.26
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 schwächelt schlussendlich (finanzen.at)
09.04.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 nachmittags schwächer (finanzen.at)
09.04.26
|British American Tobacco findet neuen Finanzvorstand (dpa-AFX)
08.04.26
|Börse Europa: STOXX 50 notiert letztendlich deutlich im Plus (finanzen.at)
08.04.26
|Pluszeichen in Europa: So bewegt sich der STOXX 50 am Nachmittag (finanzen.at)
08.04.26
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 legt zu (finanzen.at)
08.04.26
|LSE-Handel: mittags Gewinne im FTSE 100 (finanzen.at)
08.04.26
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 verbucht mittags kräftige Zuschläge (finanzen.at)
Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)
|27.03.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.03.26
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|18.03.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.03.26
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.03.26
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|17.03.26
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.02.26
|BAT Overweight
|Barclays Capital
|17.02.26
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.26
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.03.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|24.02.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|12.02.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|09.12.25
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|09.12.25
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|27.03.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.26
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.02.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren!
Aktien in diesem Artikel
|Asahi Group Holdings Ltd.
|8,58
|-1,52%
|BAT PLC (British American Tobacco)
|50,42
|0,04%
|British American Tobacco PLCShs Sponsored American Deposit.Receipt Repr.2 Shs
|50,00
|0,00%