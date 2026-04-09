BAT Aktie

WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804

Führungsposition 09.04.2026 11:20:41

British American Tobacco-Aktie sinkt: Neuer CFO an Bord

British American Tobacco-Aktie sinkt: Neuer CFO an Bord

British American Tobacco (BAT) holt Dragos Constantinescu zurück.

Der Manager, der derzeit das Europa- und Auslandsgeschäft des japanischen Brauereikonzerns Asahi leitet, wird neuer Chief Financial Officer (CFO) des Tabakkonzerns. Constantinescu wird sein Amt Anfang antreten, wie der Konzern mit Zigarettenmarken wie Kent, Dunhill und Lucky Strike mitteilte. Der Manager war seit 2019 für Asahi tätig. Zuvor arbeitete er 16 Jahre lang bei BAT und bekleidete dort verschiedene leitende Positionen im Finanzbereich und im allgemeinen Management.

Nach dem Rücktritt der Finanzvorständin Soraya Benchikh im August letzten Jahres hatte Javed Iqbal die CFO-Position interimsweise übernommen. Iqbal werde nach dem Amtsantritt von Constantinescu in seine Rolle als Direktor für Digitales und Information zurückkehren, teilte BAT mit.

Constantinescus internationale Erfahrung sowohl in der Tabakindustrie als auch im breiteren Konsumgütersektor sowie sein tiefes Verständnis für BAT werde dem Konzern dabei helfen, seine mittelfristigen Ziele zu verfolgen. BAT hatte im vergangenen Jahr mit regulatorischem Gegenwind zu kämpfen. Die BTA-Aktie verliert im Londoner Handel zeitweise 0,43 Prozent auf 44,05 Pfund.

Weitere Links:

BAT-Aktie deutlich tiefer: BAT setzt Strategie auf organisches Wachstum und Rückkaufprogramm fort
BAT-Aktie sinkt: Rückzug aus Südafrika setzt Tabakkonzern unter Druck
BAT-Aktie niedriger: In 2026 dürfte Wachstum vergleichsweise gering ausfallen

27.03.26 BAT Neutral JP Morgan Chase & Co.
26.03.26 BAT Buy Deutsche Bank AG
18.03.26 BAT Underperform RBC Capital Markets
18.03.26 BAT Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.03.26 BAT Buy Jefferies & Company Inc.
Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 14: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 14
04.04.26 KW 14: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.04.26 März 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

